В Башкирии в лобовом столкновении погибли два человека

Сотрудники ГАИ Кигинского района выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.

Источник: ГАИ РБ

По предварительным данным республиканской госавтоинспекции, ДТП произошло вчера вечером на 241 км автодороги Бирск — Тастуба — Сатка. 27-летний водитель за рулем «Лады Гранты» выехал на встречку, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Рено Логан».

В аварии пассажирка «Лады», 74-летняя женщина, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. Позже в медучреждении скончался и водитель отечественного автомобиля.

Ранее в Башкирии из разбитой машины достали мертвого водителя.