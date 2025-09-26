Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения экс-участнику ОПГ «Центр» Горшунову

Согласно данным следствия, Виктора Терняка расстреляли 8 сентября около своего дома по ул. Первомайской в Екатеринбурге. Вместе с ним были его телохранитель Дмитрий Новик и водитель Антон Трегубенко, по которым также был открыт огонь. Виктор Терняк умер от пулевого ранения в область сердца, а Дмитрию Новику и Антону Трегубенко удалось выжить.