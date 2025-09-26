В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, все началось в конце апреля этого года, когда на телефон пенсионерки в мессенджере стали поступать звонки с незнакомых номеров. Первым позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «почты». Он сказал, что на имя пенсионерки поступило уведомление, которое необходимо получить лично. Чтобы «подтвердить личность», мошенник попросил женщину продиктовать код из смс-сообщения. Ни о чем не подозревая, пенсионерка выполнила требование.