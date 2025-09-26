В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей

64-летняя пенсионерка из Туймазов лишилась 11 миллионов рублей после звонка лжесотрудника банка: женщина потеряла все свои сбережения, включая деньги от продажи квартир.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, все началось в конце апреля этого года, когда на телефон пенсионерки в мессенджере стали поступать звонки с незнакомых номеров. Первым позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «почты». Он сказал, что на имя пенсионерки поступило уведомление, которое необходимо получить лично. Чтобы «подтвердить личность», мошенник попросил женщину продиктовать код из смс-сообщения. Ни о чем не подозревая, пенсионерка выполнила требование.
Сразу после этого ей поступил новый звонок. На этот раз «сотрудник банка» сообщил тревожную новость: неизвестный гражданин пытался оформить кредит на ее имя. Чтобы «предотвратить преступление», женщине посоветовали немедленно обратиться в следственный комитет. Ей сказали ждать звонка от сотрудников «Росфинмониторинга» и «Роскомнадзора».
В последующие дни пенсионерке непрерывно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками различных ведомств. Они убедили ее, что для сохранения денег необходимо срочно продать недвижимость и перевести все деньги, включая наличные сбережения, на «безопасные счета Центрального банка». Под давлением злоумышленников заявительница последовала их указаниям. Только после того, когда пожилая женщина продала квартиры и вернулась домой с документами, она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.