Два дома уничтожены огнем в СНТ «Юбилейный» под Челябинском

Садовое некоммерческое товарищество расположено рядом с поселком Октябрьский (Копейск).
Подразделение ПЧ № 210 прибыло к месту происшествия через девять минут.
«Узкие улицы и крупногабаритный мусор препятствовали проезду. Начальник караула Евгений Тихоновский отправился к месту пешком — для проведения разведки и оценки ситуации, а также для определения необходимых действий и ресурсов для ликвидации пожара. В это время дежурный караул расчищал дорогу для проезда спецмашины — загибал деревья и отбрасывал старые матрацы», — прокомментировали в Противопожарной службе области.
На месте происшествия обнаружили два садовых домика, объятых пламенем. Угрозы перехода огня на другие здания не было. Водоснабжение осуществлялось посредством подвоза дополнительными силами ПЧ № 110 и ПЧ № 202. Причина пожара устанавливается.