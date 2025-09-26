Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два дома уничтожены огнем в СНТ «Юбилейный» под Челябинском

Два дома уничтожены огнем в СНТ «Юбилейный» под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Садовое некоммерческое товарищество расположено рядом с поселком Октябрьский (Копейск).

Подразделение ПЧ № 210 прибыло к месту происшествия через девять минут.

«Узкие улицы и крупногабаритный мусор препятствовали проезду. Начальник караула Евгений Тихоновский отправился к месту пешком — для проведения разведки и оценки ситуации, а также для определения необходимых действий и ресурсов для ликвидации пожара. В это время дежурный караул расчищал дорогу для проезда спецмашины — загибал деревья и отбрасывал старые матрацы», — прокомментировали в Противопожарной службе области.

На месте происшествия обнаружили два садовых домика, объятых пламенем. Угрозы перехода огня на другие здания не было. Водоснабжение осуществлялось посредством подвоза дополнительными силами ПЧ № 110 и ПЧ № 202. Причина пожара устанавливается.