Два дома уничтожены огнем в СНТ «Юбилейный» под Челябинском

«Узкие улицы и крупногабаритный мусор препятствовали проезду. Начальник караула Евгений Тихоновский отправился к месту пешком — для проведения разведки и оценки ситуации, а также для определения необходимых действий и ресурсов для ликвидации пожара. В это время дежурный караул расчищал дорогу для проезда спецмашины — загибал деревья и отбрасывал старые матрацы», — прокомментировали в Противопожарной службе области.