С мэрии Сочи взыскали 84 млн рублей за экологический ущерб реке Аше

Ведомство установило, что в водоем, впадающий в Черное море, поступали стоки из бесхозяйных канализационных сетей. Анализы зафиксировали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Так как сети не имели владельца, требование о возмещении ущерба было направлено в адрес муниципалитета. Администрация Сочи отказалась выполнить его добровольно, после чего Росприроднадзор обратился в суд, который обязал город выплатить полную сумму.
Река Аше протекает по территории Лазаревского района Сочи и впадает в Черное море.