24-летний житель Перми обокрал женщину под видом ювелирного магазина

Благодаря комбинации цифр неизвестный зашёл в онлайн-банк 42-летней пермяки и вывел с её счёта на свою карту 47 тысяч рублей. Позже правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался молодой человек 2001 года рождения, живущий в Мотовилихинском районе. Все украденные деньги уже были потрачены.