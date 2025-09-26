24-летний житель Перми обокрал женщину под видом ювелирного магазина

Житель Перми в возрасте 24-х лет обокрал женщину, представившись работником ювелирного магазина, сообщает краевая полиция.
Подозрительное сообщение пришло женщине в социальных сетях. Неизвестный от лица популярной ювелирной сети убедил пермячку в том, что ей положен подарок — определённая денежная сумма. Впечатлительная женщина поверила автор сообщений и назвала свой номер карты, а позже и смс-код.
Благодаря комбинации цифр неизвестный зашёл в онлайн-банк 42-летней пермяки и вывел с её счёта на свою карту 47 тысяч рублей. Позже правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался молодой человек 2001 года рождения, живущий в Мотовилихинском районе. Все украденные деньги уже были потрачены.
«Оперативниками молодой человек был задержан. Похищенные средства он успел потратить на личные нужды. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказывает краевая полиция.
Полицейские также продолжают проверять, причастен ли молодой человек к другим аналогичным преступлениям.