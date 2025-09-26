В Ачинске двух 14-летних подростков будут судить за грабеж — прокуратура утвердила обвинительное заключение. Их товарищу пока 13 лет, то есть возраста уголовное ответственности он не достиг, а потому пока поставлен на профилактический учет в ПДН.