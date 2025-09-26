В Ачинске двух 14-летних подростков будут судить за грабеж — прокуратура утвердила обвинительное заключение. Их товарищу пока 13 лет, то есть возраста уголовное ответственности он не достиг, а потому пока поставлен на профилактический учет в ПДН.
В прокуратуре рассказали подробности. В июле 2025 года троица пришла на пляж на берег реки Чулым. Заметили у одной из отдыхавших там женщин электронную сигарету и сговорились ее похитить.
Распределили роли: один притаился в кустах и должен был предупредить об опасности, если появится кто-то посторонний. Двое других подошли к женщине с просьбой «дайте посмотреть». А потом все кинулись прочь.
Однако по заявлению потерпевшей грабителей вычислили очень скоро. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.