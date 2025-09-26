Некоторые поезда отменяются из-за ДТП под Смоленском — БЖД

Напомним, что накануне на железнодорожном переезде перегона Рудня — Голынки в Смоленской области (Российская Федерация) произошло дорожно-транспортное происшествие. По этой причине в сутки 26 сентября следующие поезда отменяются из обращения:
— № 6705/6706 Смоленск — Заольша отправлением со станции Смоленск в 8:34 и прибытием на станцию Заольша в 10.51;
— № 6711/6712 Заольша — Смоленск отправлением со станции Заольша в 20:04 и прибытием на станцию Смоленск в 22.13;
— № 6709/6710 Смоленск — Заольша отправлением со станции Смоленск в 17:15 и прибытием на станцию Заольша в 19.30;
— № 6707/6708 Заольша — Смоленск отправлением со станции Заольша в 11:17 и прибытием на станцию Смоленск в 13.33.
Кроме того, по просьбе ОАО «РЖД» в Смоленскую область России для устранения последствий случившегося направлены восстановительный и пожарный аварийно-спасательный поезда Белорусской железной дороги.
По телефону 105 контакт-центра БЖД можно получить более подробную информацию.
Прежде стало известно, что утром 26 сентября вблизи станции Плюсса в Псковской области РФ на железнодорожных путях прогремел взрыв.