Пожилая пара пострадала в ДТП под Воронежем после столкновения со столбом

По предварительной информации, 77-летний мужчина на автомобиле «Рено» не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В результате аварии водитель и его пассажирка — 77-летняя жительница Воронежа — получили телесные повреждения. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.