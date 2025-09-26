Пожилая пара пострадала в ДТП под Воронежем после столкновения со столбом

25 сентября около 5:40 утра, на 7-м километре автодороги А-134 «Подъезд к г. Воронежу» (направление на Ростов-на-Дону) в Рамонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительной информации, 77-летний мужчина на автомобиле «Рено» не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В результате аварии водитель и его пассажирка — 77-летняя жительница Воронежа — получили телесные повреждения. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.