Казахстанца отправили в психбольницу после жестокого убийства

Убийство произошло в мае в селе Жибек Жолы. Как установил суд, 39-летний гражданин соседней республики ударил пенсионера топором, связал его, а когда жертва потеряла сознание, перерезал ему горло. После этого он отрезал своей жертве руки и половые органы. Иностранца судили по статье «Убийство».
«Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти потерпевшего стал травматический и геморрагический шок, осложненный рублеными и резаными ранами шеи: трахеи, пищевода, первого шейного позвонка, спинного мозга и крупных сосудов. Также зафиксирована травматическая ампутация головы», — сказано в постановлении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.
В суде вину обвиняемого доказали полностью. Было установлено, что он умышленно лишил пенсионера жизни. Однако психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием (параноидной шизофренией) и состоит на учете более 6 лет.
«Совершивший общественно опасное деяние в состоянии невменяемости освобождается от уголовной ответственности. К нему применяются меры медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением», — постановил суд.
Обвиняемого отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу в селе Актас Талгарского района Алматинской области. Родственники погибшего с приговором суда не согласны и подали апелляционную жалобу.