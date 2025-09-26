Ричмонд
Казахстанца отправили в психбольницу после жестокого убийства

В Сарыагаше вынесли приговор гражданину Узбекистана, обвиняемому в убийстве пенсионера с особой жестокостью. Его отправили на принудительное лечение в психдиспансер, передает Otyrar.kz.

Убийство произошло в мае в селе Жибек Жолы. Как установил суд, 39-летний гражданин соседней республики ударил пенсионера топором, связал его, а когда жертва потеряла сознание, перерезал ему горло. После этого он отрезал своей жертве руки и половые органы. Иностранца судили по статье «Убийство».

«Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти потерпевшего стал травматический и геморрагический шок, осложненный рублеными и резаными ранами шеи: трахеи, пищевода, первого шейного позвонка, спинного мозга и крупных сосудов. Также зафиксирована травматическая ампутация головы», — сказано в постановлении специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области.

В суде вину обвиняемого доказали полностью. Было установлено, что он умышленно лишил пенсионера жизни. Однако психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием (параноидной шизофренией) и состоит на учете более 6 лет.

«Совершивший общественно опасное деяние в состоянии невменяемости освобождается от уголовной ответственности. К нему применяются меры медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением», — постановил суд.

Обвиняемого отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу в селе Актас Талгарского района Алматинской области. Родственники погибшего с приговором суда не согласны и подали апелляционную жалобу.