Казахстанца отправили в психбольницу после жестокого убийства

Убийство произошло в мае в селе Жибек Жолы. Как установил суд, 39-летний гражданин соседней республики ударил пенсионера топором, связал его, а когда жертва потеряла сознание, перерезал ему горло. После этого он отрезал своей жертве руки и половые органы. Иностранца судили по статье «Убийство».