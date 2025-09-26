Лазурный автобус снес остановку у станции метро «Купчино»

Лазурный автобус врезался в остановку у станции метро «Купчино» сегодня утром. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло около девяти утра на Балканской площади. Пассажирский транспорт буквально снес остановочный павильон: вся конструкция накренилась, стекла выпали и разбились, даже информационные табло оказались на земле. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая ошибка водителя.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель, по всей видимости, не задействовал ручной тормоз при парковке транспортного средства. В результате автобус начал самопроизвольное движение.
— ДТП без пострадавших. По предварительным данным, на Балканской площади автобус маршрута № 253 (ООО «Домтрансавто») совершил наезд на обязательную остановку общественного транспорта, — прокомментировали «КП-Петербург» в пресс-службе Комтранса.
Материальный ущерб предстоит оценить специалистам. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.