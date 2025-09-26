Сегодня, 26 сентября, в 13:53 по иркутскому времени, в Иркутском районе произошло частичное отключение электроэнергии. В результате без электричества остались жители нескольких улиц в деревне Столбова. Об этом сообщается в тг-канале «Свет 38».
— Под отключение попали дома, расположенные на следующих улицах: 2-я Березовая, Александровская, Арсентьева, Ахматовой, Березовая, Брянская, Горная, Горького, Дачная, Дорожная, Есенина, Ильинская, Ирийская, Лидиивская, Малиновая, Милая, — говорится в сообщении.
А также улицы: Некрасова, Нагорная, Звездный, Подгорная, Пушкина, Светлая, Северная, Солнечная, Сосновая, Трактовая, Цветаевой, Центральная и Ясная.
На место происшествия уже направлена бригада Восточных электрических сетей, которая занимается определением и устранением причины отключения. По предварительным оценкам, электроснабжение будет восстановлено к 18:00 по иркутскому времени.