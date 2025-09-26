Сегодня, 26 сентября, в 13:53 по иркутскому времени, в Иркутском районе произошло частичное отключение электроэнергии. В результате без электричества остались жители нескольких улиц в деревне Столбова. Об этом сообщается в тг-канале «Свет 38».