Поссорилась с преподавателем и исчезла: В Кагуле 20-летняя студентка не выходит на связь уже сутки

Полиция сообщает, что машина девушки осталась возле общежития.

Источник: Комсомольская правда

В Кагуле разыскивают 20-летнюю студентку, которая в четверг, 25 сентября, не вернулась в общежитие и не выходит на связь.

Предположительно, после конфликта с преподавателем девушка покинула медицинский колледж, в котором обучается на пятом курсе.

Полиция сообщает, что её машина осталась возле общежития.

Приметы: рост 1.5 м., волосы темные, глаза карие.

В день исчезновения на студентке были синие брюки, серая майка и чёрная куртка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться в полицию по номерам 112 и 079984076, или по следующим номерам: 069 902 264, 067 299 105.

