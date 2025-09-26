Поссорилась с преподавателем и исчезла: В Кагуле 20-летняя студентка не выходит на связь уже сутки

В Кагуле разыскивают 20-летнюю студентку, которая в четверг, 25 сентября, не вернулась в общежитие и не выходит на связь.
Предположительно, после конфликта с преподавателем девушка покинула медицинский колледж, в котором обучается на пятом курсе.
Полиция сообщает, что её машина осталась возле общежития.
Приметы: рост 1.5 м., волосы темные, глаза карие.
В день исчезновения на студентке были синие брюки, серая майка и чёрная куртка.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят обратиться в полицию по номерам 112 и 079984076, или по следующим номерам: 069 902 264, 067 299 105.
