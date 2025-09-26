Приставы Ростовской области арестовали 30 авто на 15 млн рублей

Судебные приставы Ростовской области активно используют мобильное приложение «Мобильный розыск» для выявления должников в местах массового скопления людей. С его помощью в этом месяце было проверено более 1500 автомобилей, припаркованных на стоянках у парков, торговых центров и рынков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.