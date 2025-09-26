В Самарской области уголовник с пистолетом напал на фирму микрозаймов

Днем 22 сентября текущего года в дежурную часть полиции Сергиевского района обратилась местная жительница работающая менеджером микрофинансовой организации, заявившая, что несколько часов назад неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, пытался совершить ограбление.
Оперуполномоченные уголовного розыска опросили женщину и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в микрофинансовой организации. Современные технические средства позволили полицейским максимально чётко рассмотреть характерные черты лица и особенности поведения грабителя. На видеозаписи сотрудники уголовного розыска узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 32-летнего жителя одного из домов, расположенных на соседней с микрофинансовой организацией улице.
Соблюдая меры безопасности оперуполномоченные под благовидным предлогом вынудили злоумышленника открыть дверь квартиры, после чего задержали, применяя необходимые профессиональные навыки.
Во время обследования квартиры задержанного в его сумке полицейские обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, который направили на исследование.
В ходе опроса мужчина признался в попытке ограбления микрофинансовой организации, и рассказал, что хотел похитить хранящиеся в сейфе деньги, но менеджер отвлекла его разговором. Поняв, что в любой момент в помещение могут прийти люди, он решил скрыться, забыв про видеокамеры.
На рецидивиста завели очередное уголовное дело, на этот раз по статье УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ведётся расследование. Фигурант уголовного дела помещён в следственный изолятор.
Начальник полиции майор полиции Сергей Маторнов поблагодарил коллег за внимательность к деталям, осведомленность в оперативной обстановке, продемонстрированный уровень профессионализма, неравнодушное отношение к делу и неизменную верность избранному пути, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.