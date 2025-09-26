В Самарской области уголовник с пистолетом напал на фирму микрозаймов

В ходе опроса мужчина признался в попытке ограбления микрофинансовой организации, и рассказал, что хотел похитить хранящиеся в сейфе деньги, но менеджер отвлекла его разговором. Поняв, что в любой момент в помещение могут прийти люди, он решил скрыться, забыв про видеокамеры.