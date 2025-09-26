Виновник смертельной автоаварии осужден в Иркутской области

Слюдянский районный суд вынес приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в автоаварии, унесшей жизни мужчины и его дочери. Инцидент произошел 6 марта 2025 года на федеральной трассе Р-258 «Байкал», когда водитель большегруза «ДАФ» с полуприцепом «Шварцмиллер» выехал на встречную полосу для обгона, нарушив правила дорожного движения. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
— В результате он допустил столкновение с автомобилем «Тойота Марк 2», двигавшимся в сторону Слюдянки. В результате автоаварии пассажиры — легкового авто 60-летний житель Республики Бурятия и его 36-летняя дочь — получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончались. Водителю иномарки — брату погибшей причинен тяжкий вред здоровью, — рассказывают в прокуратуре.
Подсудимый был задержан сотрудниками полиции в день происшествия и помещен под стражу. Суд установил, что он полностью признал свою вину. На большегруз с полуприцепом наложен арест.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил виновника к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами на два года.