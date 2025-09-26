Виновник смертельной автоаварии осужден в Иркутской области

Слюдянский районный суд вынес приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в автоаварии, унесшей жизни мужчины и его дочери. Инцидент произошел 6 марта 2025 года на федеральной трассе Р-258 «Байкал», когда водитель большегруза «ДАФ» с полуприцепом «Шварцмиллер» выехал на встречную полосу для обгона, нарушив правила дорожного движения. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.