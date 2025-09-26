Ночью 26 сентября спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Высокое, принадлежавшем гражданину 1957 года рождения. На месте происшествия обнаружен погибший сын хозяина 1981 года рождения.
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Столинском районе погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Ночью 26 сентября спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Высокое, принадлежавшем гражданину 1957 года рождения. На месте происшествия обнаружен погибший сын хозяина 1981 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.