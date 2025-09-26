Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в Столинском районе погиб мужчина

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Столинском районе погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ночью 26 сентября спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Высокое, принадлежавшем гражданину 1957 года рождения. На месте происшествия обнаружен погибший сын хозяина 1981 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются.