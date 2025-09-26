Ричмонд
Директора уфимской строительной фирмы арестовали за попытку дачи взятки

Глава строительной компании задержан на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе директора местной строительной компании по подозрению в даче крупной взятки. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии, мера пресечения в виде домашнего ареста действует до 12 ноября.

По данным судебных органов Башкирии, в сентябре 2024 года фигурант передал 400 тысяч рублей старшему госинспектору строительного надзора. Деньги предназначались за ускоренное оформление и подписание положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, включая требования по энергоэффективности и установке приборов учета.

