Полиция прогнала медведя в лес в Бурятии

— Ранее хищник появлялся рядом с населённым пунктом, пугая местных жителей, — рассказывают в полиции. Инспекторы оперативно прибыли на место и обнаружили медведя, гуляющего по дороге. В целях безопасности полицейские начали стрелять в воздух, чтобы отпугнуть животное. Благодаря решительным действиям стражей правопорядка, медведя удалось отогнать в лес.