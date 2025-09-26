Ричмонд
Полиция прогнала медведя в лес в Бурятии

Местные жители заметили медведя, который бродил по улице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Селенгинск произошло тревожное событие. Местные жители заметили медведя, который бродил по улице Комсомольской, вызывая беспокойство и страх. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Бурятии.

— Ранее хищник появлялся рядом с населённым пунктом, пугая местных жителей, — рассказывают в полиции. Инспекторы оперативно прибыли на место и обнаружили медведя, гуляющего по дороге. В целях безопасности полицейские начали стрелять в воздух, чтобы отпугнуть животное. Благодаря решительным действиям стражей правопорядка, медведя удалось отогнать в лес.

После этого на место происшествия прибыл охотинспектор, который обезвредил хищника. В результате инцидента никто из жителей не пострадал.