Стало известно вещество, которым могли отравиться дети в спортшколе в Перми

Речь идёт об инциденте, который случился в начале сентября в центре краевой столицы. Ученики спортшколы «Орлёнок» пожаловались на ухудшение самочувствия после занятий на льду: головная боль и одышка появились у детей ещё в августе 2025 года. Подобное состояние у воспитанников наблюдали на протяжении нескольких дней после тренировок.