Стало известно вещество, которым могли отравиться дети в спортшколе в Перми

Вещество, которым могли отравиться дети в спортивной школе «Орлёнок» в Перми, назвали в краевой прокуратуре.
Речь идёт об инциденте, который случился в начале сентября в центре краевой столицы. Ученики спортшколы «Орлёнок» пожаловались на ухудшение самочувствия после занятий на льду: головная боль и одышка появились у детей ещё в августе 2025 года. Подобное состояние у воспитанников наблюдали на протяжении нескольких дней после тренировок.
После жалоб родителей инцидентом заинтересовался Роспотребнадзор Пермского края и прокуратура. Ведомства вышли в спортивное учреждение с проверкой. Эксперты и родители юных спортсменов предполагали, что виной могли быть вещества, которыми обрабатывали и заливали лёд.
26 сентября прокуратура Пермского края рассказала, что проверка в «Орлёнке» была завершена. Кроме того, ведомства выяснили, какое вещество скопилось в здании и могло повлиять на самочувствие детей.
«Проведённые исследования показали превышение содержания загрязняющего вещества (этилбензола) в воздухе закрытых помещений (ледовой арены, мужской раздевалки) и на улице. Также проверяющими отмечено отсутствие горячей воды в помещениях медицинского назначения и раздевалках», — рассказывает надзорный орган.
За нарушение по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий» директора учреждения привлекли к ответственности.
Напомним, в начале сентября сайт perm.aif.ru рассказывал подробности инцидента с юными фигуристами. Информацию о возможном отравлении детей прокомментировали в администрации Перми, где рассказали, что в учреждении пройдёт комплексная проверка.