В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре из-за алкоголя умерло 19 человек

«Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. По информации комитета по здравоохранению Ленобласти в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти явился метанол», — рассказали в пресс-службе.