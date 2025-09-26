Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре из-за алкоголя умерло 19 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Медики зафиксировали в сентябре 19 смертей после употребления алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области. Из них подтверждено восемь случаев, где причиной смерти стал метанол, сообщила пресс-служба администрации региона.

Источник: РИА "Новости"

«Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. По информации комитета по здравоохранению Ленобласти в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно 8 случаев, где причиной смерти явился метанол», — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы, отметили в администрации.