В Соликамске при сушке овощной ямы у супругов загорелась одежда

В Соликамске произошел несчастный случай — у семейной пары вспыхнула одежда во время сушки овощной ямы.
По предварительной информации, супруги использовали для просушки газовую горелку. Когда пламя потухло, они попытались зажечь ее повторно, но произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате вспышки огонь перекинулся на верхнюю одежду мужчины и женщины.
Пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами.
МЧС России вновь предупреждает: не применяйте открытый огонь для сушки или дезинфекции ям и погребов; обеспечивайте вентиляцию и регулярное проветривание; следите за состоянием электропроводки и пользуйтесь только безопасными осветительными приборами. Соблюдайте меры предосторожности — это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким.