В Соликамске при сушке овощной ямы у супругов загорелась одежда

МЧС России вновь предупреждает: не применяйте открытый огонь для сушки или дезинфекции ям и погребов; обеспечивайте вентиляцию и регулярное проветривание; следите за состоянием электропроводки и пользуйтесь только безопасными осветительными приборами. Соблюдайте меры предосторожности — это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким.