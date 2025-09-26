ФСБ задержала двоих организаторов нелегальной миграции в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух человек, которых подозревают в организации нелегальной миграции. Об этом проинформировала пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Один из участников группы находил иностранцев, которые хотели работать на полуострове, но не имели на это законных оснований. Другой же фиктивно регистрировал их для миграционного учета и оформлял патенты на трудоустройство. В предоставленных документах утверждалось, что иностранцы заняты на строительных объектах. Однако на самом деле они работали в виноградарском хозяйстве Бахчисарайского района.
УФСБ возбудило уголовное дело о незаконном пребывании иностранцев в России. Обвинение предъявлено группе лиц, которые действовали по предварительному сговору. Им грозит до 10 лет лишения свободы.