Дорожники заплатят владельцу BMW 2 млн тенге в Костанае

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в октябре прошлого года на автодороге областного значения Веденка — Костанай произошло ДТП. В результате автомобиль BMW, принадлежащий истцу, получил технические повреждения. Для защиты своих прав водитель обратился в Костанайский городской суд с иском о возмещении ущерба, причиненного дорожной аварией.
«При проведении дорожных работ ответственным лицом — мастером участка — не были установлены необходимые предупреждающие дорожные знаки, что является нарушением законодательства Казахстана об обустройстве мест производства дорожных работ. Данное обстоятельство и послужило причиной дорожно-транспортного происшествия», — установил суд.
Согласно отчету об оценке, стоимость восстановительных работ транспортного средства составила 1 592 000 тенге.
«В соответствии с действующим законодательством юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью, обязаны возмещать вред, причиненный источником такой опасности, за исключением случаев, когда будет доказано, что вред возник по причине непреодолимой силы или по вине самого потерпевшего», — пояснили в суде.
Решением суда исковые требования казахстанца признали обоснованными. С ТОО взыскали в пользу истца сумму ущерба и судебные расходы — всего на общую сумму 2 млн тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.