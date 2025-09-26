Омская фирма обманула Татарстан на три миллиона рублей при обучении студентов

Антимонопольная служба Татарстана приняла жесткие меры в отношении омской компании «ПрофСтандарт», которая оказалась в реестре недобросовестных поставщиков после скандала с обучением студентов. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Компания, выигравшая тендер на три миллиона рублей для обучения молодежи рабочим специальностям, не смогла предоставить качественное образование. Вместо этого студенты оказались в спортзале частной школы, где отсутствовали необходимые условия для обучения. В помещении не было компьютеров, интернета, станков и базовых инструментов, таких как бензопилы, которые нужны для практических занятий.
Кроме того, преподавателями стали люди без профильного образования. Это вызвало недовольство и разочарование у студентов, которые ожидали получить реальные навыки и знания. После того как нарушения были выявлены, контракт с компанией был незамедлительно расторгнут. «ПрофСтандарт» и ее учредители теперь не смогут участвовать в государственных закупках на протяжении двух лет.
