Омская фирма обманула Татарстан на три миллиона рублей при обучении студентов

Кроме того, преподавателями стали люди без профильного образования. Это вызвало недовольство и разочарование у студентов, которые ожидали получить реальные навыки и знания. После того как нарушения были выявлены, контракт с компанией был незамедлительно расторгнут. «ПрофСтандарт» и ее учредители теперь не смогут участвовать в государственных закупках на протяжении двух лет.