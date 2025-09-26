Воронежцев предупреждают о мошенничестве с получением заказа-подарка

В Банке России воронежцев предупредили о новой схеме обмана, которую начали использовать мошенники. Они звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров и сообщают о доставке уже оплаченного товара. От человека просят подтвердить получение, сообщив полученный код.
Если человек утверждает, что ничего не покупал, то аферисты говорят, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет.
Аферисты при этом могут называют данные получателя: фамилию, имя и отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы.
От «получателя» просят назвать код из СМС или пуш-уведомления для подтверждения даты и места вручения заказа. В сообщении, на самом деле, содержится одноразовый пароль от банка. С его помощью мошенники входят в интернет-банк и похищают со счета деньги.
Эксперты советуют при поступлении такого звонка сразу прерывать разговор. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из СМС-сообщений или данные банковской карты.