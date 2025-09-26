Ричмонд
Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти возросло до 19 человек

В Сланцах Ленинградской области суррогатный алкоголь стал причиной смерти 19 человек. У восьми погибших лабораторно подтверждено отравление метанолом; еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области достигло 19 человек. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash на Мойке и Baza.

По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в восьми из этих случаев лабораторно подтверждена причина смерти — отравление метанолом. Отмечается, что все 19 летальных исходов зафиксированы в Сланцевском районе в течение сентября.

Медики Сланцевской больницы в настоящее время оказывают помощь еще одному пациенту, который отравился метанолом и находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

По данным администрации Ленинградской области, предварительной причиной массовых отравлений стали подпольное производство и продажа суррогатного алкоголя. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы.