Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти возросло до 19 человек

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в городе Сланцы Ленинградской области достигло 19 человек. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash на Мойке и Baza.
По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в восьми из этих случаев лабораторно подтверждена причина смерти — отравление метанолом. Отмечается, что все 19 летальных исходов зафиксированы в Сланцевском районе в течение сентября.
Медики Сланцевской больницы в настоящее время оказывают помощь еще одному пациенту, который отравился метанолом и находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
По данным администрации Ленинградской области, предварительной причиной массовых отравлений стали подпольное производство и продажа суррогатного алкоголя. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы.