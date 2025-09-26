Пенсионерка из Башкирии потеряла 11 миллионов в результате многоходовой аферы

В Башкирии произошел один из самых крупных случаев мошенничества за последнее время: 64-летняя жительница Туймазов лишилась 11 миллионов рублей в результате продуманного обмана. По информации МВД по республике, женщина потеряла все свои накопления, включая средства, вырученные от продажи квартир.
Афера началась еще в конце апреля 2025 года, когда на смартфон пенсионерки стали поступать звонки в мессенджере. Первым связался человек, назвавшийся работником почтовой службы. Он сообщил о поступившем на ее имя уведомлении, которое нужно забрать лично. Для «подтверждения личности» мошенник попросил продиктовать код из SMS. Женщина, не заподозрив обмана, выполнила это требование.
Сразу после этого раздался новый звонок, но на этот раз от «сотрудника банка», который предупредил, что неизвестный пытается оформить на неё кредит. Для «блокировки мошеннических действий» пенсионерке посоветовали срочно обратиться в следственные органы и ждать звонков от «Росфинмониторинга» и «Роскомнадзора».
В последующие недели пенсионерке непрерывно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками разных госструктур. Они убедили ее, что для защиты денег необходимо продать недвижимость и перевести все средства на «защищенные счета ЦБ». Под влиянием аферистов женщина выполнила все их указания. Осознание обмана пришло только после того, как она продала квартиры и вернулась домой с документами, лишь тогда она обратилась в полицию.
