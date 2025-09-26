Пенсионерка из Башкирии потеряла 11 миллионов в результате многоходовой аферы

В последующие недели пенсионерке непрерывно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками разных госструктур. Они убедили ее, что для защиты денег необходимо продать недвижимость и перевести все средства на «защищенные счета ЦБ». Под влиянием аферистов женщина выполнила все их указания. Осознание обмана пришло только после того, как она продала квартиры и вернулась домой с документами, лишь тогда она обратилась в полицию.