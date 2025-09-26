Студент украл у соседки по общежитию 977 тысяч рублей в Хабаровске

В Хабаровске студентка техникума обратилась в полицию после исчезновения денег со счета. У девушки, которая воспитывалась в детском доме, пропали почти 977 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Деньги украл 18-летний студент того же учебного заведения. Он проживает вместе с потерпевшей в общежитии.
По данным полиции, парень запомнил реквизиты карты, а затем под предлогом срочного звонка взял у девушки телефон. С помощью пришедшего на смартфон кода он привязал карту к своему устройству и получил доступ к накопленным выплатам.
«В течение месяца студент переводил деньги на карту своей знакомой. На похищенные средства он купил три дорогих смартфона, два мопеда и золотые украшения», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Полицейские изъяли приобретенные вещи и направили их в счет возмещения ущерба. По факту кражи открыто уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.