Трехлетнюю девочку убили в Павлодаре

Павлодар. 26 сентября. КазТАГ — Трехлетнюю девочку убили в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в пятницу.

По предварительным данным, 21 сентября из дома села Теренколь в больницу доставлена пострадавшая с телесными повреждениями, которая, не приходя в сознание скончалась.

По подозрению в совершении данного преступления установлен, задержан и с санкции суда арестован отец пострадавшей.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Известно, что погибшей девочке было три года.