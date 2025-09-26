Трехлетнюю девочку убили в Павлодаре

«Полицией по данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в пятницу.
По предварительным данным, 21 сентября из дома села Теренколь в больницу доставлена пострадавшая с телесными повреждениями, которая, не приходя в сознание скончалась.
По подозрению в совершении данного преступления установлен, задержан и с санкции суда арестован отец пострадавшей.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Известно, что погибшей девочке было три года.