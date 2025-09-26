Ричмонд
Из-за пожара в пермской школе эвакуировали более полутысячи человек

На место происшествия выезжали 42 спасателя и 11 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

26 сентября в 11:50 в пермской школе № 64 на улице Ласьвинской произошло возгорание. На место проишествия выехали 42 спасателя и 11 единиц специальной техники.

— Пожар произошел в подсобном помещении на втором этаже. Огонь быстро потушили с помощью школьного огнетушителя. Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр, — об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

До приезда пожарных учителя и персонал школы эвакуировали 506 человек, из которых 436 были учениками. В результате пожара никто не пострадал.