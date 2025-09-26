В Минске из-за несоблюдения дистанции столкнулись три легковушки и грузовик

Сегодня утром на улице Шаранговича из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковые автомобили BMW, BYD и Volkswagen. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.