В мэрии Нижнего Новгорода опровергли информацию об обысках

Илья Штокман уже не является сотрудником городской администрации.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэрия Нижнего Новгорода опровергает информацию об обысках из-за задержания бывшего заместителя главы города Ильи Штокмана.

Напомним, силовики задержали Илью Штокмана, который ранее ушел на СВО. В настоящее время Штокмана доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий.

Ранее появилась информация о том, что в городской администрации по делу Штокмана проходят обыски, но в мэрии данную информацию опровергли. Кроме того, Илья Штокман с 2022 года фактически не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации.