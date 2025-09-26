В мэрии Нижнего Новгорода опровергли информацию об обысках

Мэрия Нижнего Новгорода опровергает информацию об обысках из-за задержания бывшего заместителя главы города Ильи Штокмана.
Напомним, силовики задержали Илью Штокмана, который ранее ушел на СВО. В настоящее время Штокмана доставляют в Нижний Новгород для проведения следственных действий.
Ранее появилась информация о том, что в городской администрации по делу Штокмана проходят обыски, но в мэрии данную информацию опровергли. Кроме того, Илья Штокман с 2022 года фактически не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации.