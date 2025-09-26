В Перми нашли живым пропавшего в начале лета мужчину

Пермяк пропал еще 6 июня. В тот день он вышел из дома по улице Уральской и с тех пор родные не знали, куда он запропастился. Как рассказал «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, Константин попал в работный дом в Уфе. Вызволить пермяка удалось с помощью волонтерской организации «Альтернатива».