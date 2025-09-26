В Перми нашли живым пропавшего в начале лета мужчину

Волонтеры поискового отряда Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» сообщили хорошую новость: спустя почти 4 месяца поисков нашелся пропавший 48-летний Константин Сергеев.
Пермяк пропал еще 6 июня. В тот день он вышел из дома по улице Уральской и с тех пор родные не знали, куда он запропастился. Как рассказал «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, Константин попал в работный дом в Уфе. Вызволить пермяка удалось с помощью волонтерской организации «Альтернатива».
Кстати, на днях произошел еще один невероятный случай: нашелся пропавший в прошлом году 58-летний пермяк Владимир Аристов. Волонтеры полагают, что вскоре после исчезновения Владимир, как и Константин, оказался в работном доме.