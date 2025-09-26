Жителей Уфы предупредили о проверке системы оповещения 1 октября

В среду, 1 октября, с 10 до 11 часов утра в Уфе пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Как сообщили в управлении гражданской защиты города, будут задействованы электросирены и уличные громкоговорители, через которые передадут сигнал «Внимание всем!».
Жители увидят и услышат текстовые, аудио- и световые сообщения с текстом: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!». Вой сирен продлится не более трех минут.
Горожанам рекомендовали сохранять спокойствие и не беспокоиться при звуках сигнала, так как это запланированное мероприятие.
