Жителей Уфы предупредили о проверке системы оповещения 1 октября

В столице Башкирии пройдет плановая проверка сирен гражданской обороны.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 1 октября, с 10 до 11 часов утра в Уфе пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Как сообщили в управлении гражданской защиты города, будут задействованы электросирены и уличные громкоговорители, через которые передадут сигнал «Внимание всем!».

Жители увидят и услышат текстовые, аудио- и световые сообщения с текстом: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!». Вой сирен продлится не более трех минут.

Горожанам рекомендовали сохранять спокойствие и не беспокоиться при звуках сигнала, так как это запланированное мероприятие.

