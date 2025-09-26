Суд рассмотрит дело новосибирца, обвиняемого в покушении на убийство матери

По версии следствия, 13 августа 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме матери начал конфликт. Он схватил женщину за шею и пытался задушить, повалив на кровать, угрожая перерезать ей горло. Затем Коротков попытался связать руки матери веревкой, но женщина оказала сопротивление.