Суд рассмотрит дело новосибирца, обвиняемого в покушении на убийство матери

46-летний мужчина пытался задушить мать и угрожал ей топором.

Источник: Комсомольская правда

В Барабинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Короткова, обвиняемого в покушении на убийство своей 74-летней матери. Судебное заседание назначено на 8 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, 13 августа 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме матери начал конфликт. Он схватил женщину за шею и пытался задушить, повалив на кровать, угрожая перерезать ей горло. Затем Коротков попытался связать руки матери веревкой, но женщина оказала сопротивление.

После этого обвиняемый вышел во двор за топором с целью завершить преступление. Женщина успела закрыть дверь на замок и через окно покинула дом, после чего сообщила в полицию.

Коротков находится под стражей с момента предварительного расследования.

Судебное разбирательство будет проходить в Барабинском районном суде, дата первого заседания — 8 октября 2025 года.