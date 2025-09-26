Ричмонд
После разлива мазута очищено более 1,3 тысячи км береговой линии Черного моря

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по координации ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день очищено свыше 1,3 тыс. км береговой линии, включая участки, подвергшиеся повторной обработке.

Собрано около 182 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых более 180 тыс. т уже вывезены в специализированные организации. В прибрежной зоне водолазные подразделения провели очистку дна Черного моря: совершено 22,7 тыс. погружений, собрано 22,4 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.

В настоящее время завершаются подготовительные работы к установке коффердамов, включая погружение и монтаж свай направляющих палов.

