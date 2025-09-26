После разлива мазута очищено более 1,3 тысячи км береговой линии Черного моря

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день очищено свыше 1,3 тыс. км береговой линии, включая участки, подвергшиеся повторной обработке.
Собрано около 182 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых более 180 тыс. т уже вывезены в специализированные организации. В прибрежной зоне водолазные подразделения провели очистку дна Черного моря: совершено 22,7 тыс. погружений, собрано 22,4 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.
В настоящее время завершаются подготовительные работы к установке коффердамов, включая погружение и монтаж свай направляющих палов.
