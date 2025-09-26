После разлива мазута очищено более 1,3 тысячи км береговой линии Черного моря

Собрано около 182 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых более 180 тыс. т уже вывезены в специализированные организации. В прибрежной зоне водолазные подразделения провели очистку дна Черного моря: совершено 22,7 тыс. погружений, собрано 22,4 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами.