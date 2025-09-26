Ирина Волк раскрыла подробности массового отравления суррогатом в Ленобласти

Полиция уже задержала 78-летнего бутлегера, который продавал некачественное спиртное односельчанам. Немногим позже правоохранители вышли на след знакомой пенсионера, которая продавала ему сырье.
Из их квартир изъяли одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя. В доме бутлегера также нашли пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что от отравления суррогатом погибли 19 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Правоохранители продолжают выяснять происхождение сырья для производства контрафактного алкоголя.