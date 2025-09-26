Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Волк раскрыла подробности массового отравления суррогатом в Ленобласти

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк раскрыла подробности массового отравления суррогатом в Ленобласти. Об этом она сообщила 26 сентября в Telegram-канале.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Полиция уже задержала 78-летнего бутлегера, который продавал некачественное спиртное односельчанам. Немногим позже правоохранители вышли на след знакомой пенсионера, которая продавала ему сырье.

Из их квартир изъяли одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя. В доме бутлегера также нашли пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что от отравления суррогатом погибли 19 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Правоохранители продолжают выяснять происхождение сырья для производства контрафактного алкоголя.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше