Подросток на питбайке погиб после столкновения с автобусом в Сергаче

Подросток погиб в результате ДТП на улице Ульянова в Сергаче, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.
Трагедия произошла около дома № 230 в районе 17:40. Водитель автобуса ПАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему на питбайке.
Ребенка после ДТП госпитализировали, но, к сожалению, спасти его не удалось. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что 82 ДТП по вине водителей автобусов было зарегистрировано с начала года в Нижнем Новгороде.