Подросток на питбайке погиб после столкновения с автобусом в Сергаче

Проводится проверка.

Источник: Время

Подросток погиб в результате ДТП на улице Ульянова в Сергаче, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.

Трагедия произошла около дома № 230 в районе 17:40. Водитель автобуса ПАЗ при повороте налево не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему на питбайке.

Ребенка после ДТП госпитализировали, но, к сожалению, спасти его не удалось. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 82 ДТП по вине водителей автобусов было зарегистрировано с начала года в Нижнем Новгороде.