Приговор отцу погибших в Красноярском крае от дихлофоса детей вступил в силу

Дмитрий Виноградов из Красной Сопки не стал оспаривать свой приговор.

Источник: СК

Приговор отцу погибших в Красноярском крае от дихлофоса четырех детей вступил в законную силу. 9 сентября текущего года Назаровский городской суд признал Дмитрия Виноградова виновным в причинении смерти по неосторожности своим малолетним ребятишкам — сыну и трем девочкам. Наказание — лишение свободы на два года условно с испытательным сроком 3 года.

У осужденного было время на то, чтобы оспорить решение суда, с которым он (суда по тому, как вел в себя во время процесса) не согласился. Однако он не воспользовался такой возможностью.

Напомним, что трагедия произошло ровно год назад, 21 сентября 2024-го. Ранним утром семья — родители и дети — почувствовали себя плохо. К сожалению, детей врачи спасти не смогли. В ходе следствия было установлено, что накануне именно глава семьи обрабатывал квартиру от мух. А после не провел тщательную уборку. Следы инсектицида эксперты обнаружили на вещах, посуде и в организме погибших детей.