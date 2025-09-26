Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Челябинске отправил в СИЗО экс-главу отдела Сбера

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября, ФедералПресс. Экс-руководитель отдела финансирования недвижимости Сбера Анатолий Скаленко арестован по решению Центрального районного суда Челябинска. Его обвиняют в получении взятки в размере миллиона рублей.

«Суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 ноября 2025 года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отклонив просьбу защиты о более мягкой мере пресечения. Сам Скаленко вину не признал, заявив, что его оклеветали. По версии следствия, взятку передал бизнесмен Алексей Вахатов, фигурант дела о махинациях на строительстве «Увильды Парка». Взамен банкир должен был обеспечить получение кредита на 1,5 млрд рублей.