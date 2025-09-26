Суд в Челябинске отправил в СИЗО экс-главу отдела Сбера

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отклонив просьбу защиты о более мягкой мере пресечения. Сам Скаленко вину не признал, заявив, что его оклеветали. По версии следствия, взятку передал бизнесмен Алексей Вахатов, фигурант дела о махинациях на строительстве «Увильды Парка». Взамен банкир должен был обеспечить получение кредита на 1,5 млрд рублей.