66-летний мужчина погиб в жутком ДТП в Сарове

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, около 9:23 на улице Зернова вблизи дома № 35 63-летний водитель автомобиля Lada X-Ray начал поворачивать налево на нерегулируемом перекрёстке. Во время манёвра он не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Cruze, за рулём которого находился 50-летний мужчина. Произошло жёсткое столкновение. От полученных травм скончался 66-летний пассажир «Лады». Оба водителя получили различные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не зафиксировано. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.