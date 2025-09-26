Ричмонд
66-летний мужчина погиб в жутком ДТП в Сарове

Серьёзная авария со смертельным исходом произошла в Сарове Нижегородской области утром 26 сентября.

Источник: Госавтоинспекция Нижегородской области

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, около 9:23 на улице Зернова вблизи дома № 35 63-летний водитель автомобиля Lada X-Ray начал поворачивать налево на нерегулируемом перекрёстке. Во время манёвра он не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Cruze, за рулём которого находился 50-летний мужчина. Произошло жёсткое столкновение. От полученных травм скончался 66-летний пассажир «Лады». Оба водителя получили различные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не зафиксировано. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось. что мужчина погиб под колесами иномарки в Городецком районе.