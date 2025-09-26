В Татарстане полиция уничтожила две тонны дикорастущей конопли

В Татарстане в ходе операции «Мак-2025» полицейские уничтожили около двух тонн дикорастущей конопли. Наркотические растения произрастали на территории одного из поселков Нурлатского района и занимали площадь в пять тысяч квадратных метров.
Сотрудники ОМВД России по Нурлатскому району обнаружили и ликвидировали около трех тысяч кустов запрещенных растений с применением сельхозтехники. Мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений будут продолжены в рамках профилактической операции, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Тем временем в Казани двое парней обвиняются в покушении на сбыт наркотиков.