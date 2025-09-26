Пропавший в Екатеринбурге 10-летний школьник найден в торговом центре

По словам матери, в тот день она проводила сына до школы, но после уроков он так и не вернулся. Сотового телефона при себе ребенок не имел.
Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, пропавшего мальчика нашли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8.
«Он находился на территории ТЦ “Мега”. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него совершено не было. В настоящее время полицейские опрашивают школьника», — рассказали в МВД.
Как добавили в ведомстве, проверка по факту безвестного отсутствия ребенка продолжается.