На улице Гази Загитова в Уфе вспыхнул пожар в жилом доме

Сегодня днем, 26 сентября, в Уфе произошел пожар в жилом доме на улице Гази Загитова. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
По информации ведомства, в одной из квартир на площади шести квадратных метров загорелось домашнее имущество.
Огнеборцы МЧС прибыли на место и потушили возгорание. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
— Информация об эвакуированных уточняется, — заявили в чрезвычайном ведомстве.
