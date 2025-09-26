Два голландских подростка арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России

В Нидерландах арестованы двое 17-летних подростков, которых подозревают в выполнении шпионских заданий для российской разведки. Этот случай официальные лица называют «уникальным» для страны, сообщает голландская газета De Telegraaf.
Подростки предположительно занимались «хакерскими заданиями» в Гааге, проходя мимо Европола, Евроюста и посольства Канады с «wifi-сниффером» — специальным устройством для поиска беспроводных сетей и перехвата данных. Как отмечает издание, для этой задачи молодых людей завербовали через Telegram.
Аресты произошли в понедельник после получения информации от голландской разведки. Один подросток останется под стражей еще на две недели, а другого отправили под домашний арест с электронным браслетом.
Отец одного из задержанных заявил: «Мы живем тихой жизнью, и вдруг восемь мужчин в балаклавах врываются в дом. У них был ордер на обыск, и они побежали наверх. “Шпионаж”, — сказал кто-то. “Предоставление услуг иностранной державе”. Больше нам почти ничего не объяснили».
Эксперты отмечают серьезность этого дела, ведь по обновленным законам Нидерландов о вмешательстве иностранных государств фигурантам может грозить до восьми лет тюрьмы. Профессор Барт Шурман из Института безопасности и глобальных отношений назвал этот случай «уникальным для Нидерландов».