Обматерил полицейскую и схватил ее за форму: мужчину осудят за применение насилия к представителю власти

Жителя Башкирии осудят за применение насилия к полицейской.

Источник: Комсомольская правда

В Шаранском районе Башкирии прокуратура утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 41-летнего жителя Туймазинского района. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно версии следствия, в минувшем апреле мужчина окликнул сотрудницу полиции около магазина на улице Центральной в селе Шаран. Когда правоохранительница уточнила причину обращения, мужчина начал выражаться нецензурной бранью, проследовал за ней в помещение и, угрожая, схватил за форменное обмундирование.

На агрессора завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Все материалы направлены в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

