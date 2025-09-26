Семь человек погибли на производстве в Иркутской области за 6 месяцев 2025 года

За шесть месяцев на предприятиях в Иркутской области погибли семь человек. За полгода 2025 года специалисты Государственной инспекции труда региона разбирались в 75-ти несчастных случаях. В их числе 47, которые связаны с производством. Два — групповых, 38 — тяжелых и семь — с летальным исходом.
Как сообщают в ведомстве, чаще всего причинами несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в январе-июне текущего года в Приангарье стали: нарушение технологического процесса и неудовлетворительная организация производства работ.
В 12-ти случаях рабочие падали с высоты, что заканчивалось тяжелыми травмами или гибелью людей. Шестеро пострадали из-за движущихся, разлетающихся, вращающихся деталей, машин и других предметов. Четыре раза на производствах происходили транспортные происшествия.
