Под Волгоградом осудят протаранившего две фуры водителя бензовоза

— 2 июля 2025 года, управляя автомобилем «DAF FT XF 105460» в сцепке с полуприцепом-цистерной «SF 3328», ехал в сторону Саратова по федеральной трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». На 615-м км автодороги фигурант уголовного дела выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым фургоном марки «470 20А», — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.