В Башкирии опрокинулся школьный автобус с подростками в салоне

По информации ГАИ РБ, авария произошла сегодня днем на 5 км автодороги Казангулово — Соколовка в Давлекановском районе. Предварительно, 59-летний местный житель за рулем автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил съезд транспорта с последующим опрокидыванием.
В ДТП 15-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали, двоим оказали помощь на месте. Известно, что школьный автобус осуществлял подвоз детей из лицея-интерната Давлеканово по населённым пунктам района. В салоне в момент происшествия находились помимо водителя сопровождающий и трое девятиклассников.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Давлекановского района Тимур Каюмов.
«Прокуратура установит причины и обстоятельства случившегося, проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части обеспечения требований при осуществлении перевозки учащихся и эксплуатации школьного транспорта. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.