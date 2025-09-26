В Башкирии опрокинулся школьный автобус с подростками в салоне

«Прокуратура установит причины и обстоятельства случившегося, проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части обеспечения требований при осуществлении перевозки учащихся и эксплуатации школьного транспорта. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.